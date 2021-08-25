США начали выводить из Афганистана военных, обеспечивающих эвакуацию

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита G7 сообщил, что американские войска планируется вывести из Афганистана до конца месяца, однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, «во время встречи с лидерами G7 президент сообщил, что наша миссия в Кабуле завершится в зависимости от достижения наших целей». Псаки добавила, что «завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации с “Талибаном”, включая постоянный доступ эвакуированных в аэропорт».

«Кроме того, президент попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать сроки, если в этом возникнет необходимость», - продолжила пресс-секретарь.

Ранее талибы заявили, что американские военнослужащие должны покинуть страну до 31 августа. Пентагон обещает, что численность американских войск в Афганистане упадет до «нуля» к этому крайнему сроку.

Представитель администрации президента Джо Байдена отметил, что американские военные уже начали уходить из Афганистана, но добавил, что они все еще могут вывезти американцев, которые хотят эвакуироваться.

По данным телеканала, сегодня в кабульском аэропорту находится меньше американских войск, чем вчера. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что «несколько сотен американских военнослужащих» уже покинули Афганистан, они из числа «сотрудников штаб-квартиры, технического обслуживания и других, которые должны были покинуть (Афганистан – V)». При этом он добавил, что «это не повлияет на текущую миссию» в Кабуле, она «останется прежней», отметив, что оставшиеся американские силысосредоточены на том, чтобы эвакуировать «как можно больше людей до конца месяца».

Между тем талибы заявили, что будут блокировать доступ к аэропорту Кабула, чтобы «инженеров, врачей, профессоров» не вывозили за границу, так как они нужны Афганистану. Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганским гражданам будет запрещено посещать международный аэропорт имени Хамида Карзая. Представитель «Талибана» не уточнил, когда запрет вступит в силу. Однако пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявлял в пятницу: «Талибан… заверил нас, что разрешит афганцам, желающим покинуть страну, сделать это после 31 августа».

На прошлой неделе президент США подсчитал, что от 10 тыс. до 15 тыс. американцев и от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев из группы риска пытались бежать из страны до 31 августа, когда все американские войска должны были быть выведены. Однако, по оценкам некоторых правозащитных организаций, не менее 200 тыс. афганцев хотят эвакуироваться из страны. Белый дом объявил во вторник, что на прошлой неделе было эвакуировано 70 700 человек, в том числе 12 тыс. человек эвакуированы за последние 12 часов.