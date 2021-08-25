Международный валютный фонд выделил Казахстану почти $1,6 млрд

23 августа вступило в силу решение совета управляющих Международного валютного фонда касательно общего распределения специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную $650 млрд (около 456 млрд СДР). Казахстану было выделено 1,11 млрд СДР на сумму, эквивалентную $1,57 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«Решение МВФ о распределении СДР принято в целях предоставления дополнительной ликвидности в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран – членов МВФ. Выделение этих средств послужит также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии», - поясняется в сообщении Нацбанка.

Это одиннадцатое по счету распределение и является крупнейшее распределением СДР в истории МВФ, которое, по оценкам экспертов, положительно отразится на улучшении устойчивости и стабильности мировой экономики.

Дополнительный выпуск СДР распределен между странами – членами МВФ пропорционально их квотам в организации. При этом страны вправе использовать распределенные средства по своему усмотрению.