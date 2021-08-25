Карашукеев доложил Токаеву о состоянии АПК и предстоящих реформах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполняющего
обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, который доложил о
текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и системных мерах,
направленных на его устойчивое развитие.
«Ербол Карашукеев проинформировал президента о задачах по развитию растениеводства, включая производство востребованных сельхозкультур, цифровизацию и внедрение технологий точного земледелия, создание современной системы семеноводства. Наряду с этим руководитель профильного ведомства доложил о планах по развитию животноводства, использованию космического мониторинга и дистанционного зондирования для контроля видового состава растений на полях и пастбищах», - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Также и.о. министра доложил о работе по совершенствованию мер государственной поддержки и механизмов субсидирования, о реформировании ветеринарной службы, аграрной науки, системы подготовки кадров. Основные направления реформирования отрасли будут реализованы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.
Токаев дал ряд поручений, направленных на развитие производства готовой переработанной продукции, организацию качественного и своевременного проведения уборочных работ, обеспечение кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период, отмечается в сообщении.