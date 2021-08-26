Обучение игре на домбре не будет отдельным предметом в школе, заявили в академии образования

Обучение игре на домбре не будет вводиться в школьную программу в качестве отдельного предмета. Речь идет о содержании существующего предмета «Музыка», передает «Казинформ» со ссылкой на Национальную академию образования имени И. Алтынсарина.

Напомним, накануне на августовском совещании педагогов в столице вице-президент академии Алмагуль Мухамедханова сообщила, что «в шестом классе рекомендуется вводить обучение домбре».

«Программа разработана, пройдет процедуру экспертизы и будет отправлена во все организации образования», - сказала она, подчеркнув, что это не означает, что все школы должны одномоментно начать преподавать игру на добре – это должно быть сделано по мере готовности и наличия ресурсов, но есть рекомендация – «максимально, особенно в классах с казахским языком обучения, постепенно вводить курс домбры».

Теперь же в академии отмечают, что отдельного предмета в казахстанских школах не будет.

«Некоторые СМИ в своих новостных материалах указали, что будет введен новый школьный предмет «обучение игре на домбре». Хотим пояснить, что речь идет не об отдельном предмете, а о содержании существующего предмета «Музыка», который преподается с 1 по 6 классы. То есть при наличии необходимых ресурсов учащиеся данных классов могут выбрать одну из двух опций в содержании предмета «Музыка», пройти обучение по существующей программе или курс по обучению домбре», - пояснили в академии.