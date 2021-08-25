Курс игры на домбре рекомендовано ввести в казахстанских школах

В Казахстане разработана и проходит процедуру экспертизы новая дисциплина для школьников – игра на домбре. Ее рекомендовано вводить в учреждениях образования, сообщила в среду в ходе августовского совещания педагогов столицы вице-президент Национальной академии образования Алмагуль Мухамедханова.

«Еще одна замечательная новость: в инструктивно-методическом письме в шестом классе рекомендуется вводить обучение домбре. Программа разработана, пройдет процедуру экспертизы и будет отправлена во все организации образования», - обратилась к педагогам Мухамеханова.

В то же время, подчеркнула она, это не означает, что все школы должны одномоментно начать преподавать игру на добре – это должно быть сделано по мере готовности и наличия ресурсов. Однако рекомендация – «максимально, особенно в классах с казахским языком обучения, постепенно вводить курс домбры».