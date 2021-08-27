В результате взрывов в Кабуле погибли как минимум 60 человек

По меньшей мере 60 человек погибли и 140 получили ранения в результате взрывов в аэропорту Кабула, сообщил BBC высокопоставленный чиновник здравоохранения.

Как сообщает ВВС, в результате теракта погибли несколько военнослужащих США.

По данным американских СМИ, четверо морских пехотинцев погибли, другие военнослужащие получили ранения. Взрывы поразили также мирных жителей, пытающихся бежать из Афганистана.

Представитель «Талибана» заявил, что взрывы произошли в районе, который находился под контролем вооруженных сил США.

«Исламский Эмират решительно осуждает бомбардировки мирных жителей в аэропорту Кабула», - сказал Забихулла Муджахид в своем Twitter.

Агентство Reuters сообщает, что на видео журналистов с места происшествия видны десятки тел погибших людей. Взрывы произошли в толпе людей, которые собирались здесь в течение нескольких дней в надежде сбежать из страны.

Несколько западных стран заявили, что эвакуация людей фактически закончилась, поскольку Соединенные Штаты закрыли ворота аэропорта, не оставив выхода десяткам тысяч афганцев, которые работали на Запад в течение двух десятилетий войны.

Официальный представитель «Талибана» сообщил, что по меньшей мере 13 человек, включая детей, были убиты в результате нападения и 52 человека были ранены. Хирургическая больница, управляемая итальянской благотворительной организацией, сообщила, что только к ней поступило более 60 раненых.

Ответственность за взрывы взяло на себя афганское подразделение «Исламского государства» – ИГИЛ-Хорасан.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что по крайней мере еще один взрыв произошел на территории или вблизи Baron Hotel, недалеко от Abbey Gate. Из этого отеля американские военные перевозят людей в аэропорт.

За последние 12 дней страны Запада эвакуировали почти 100 тыс. человек, в основном афганцев, которые им помогали. Но после приказа президента США Джо Байдена вывести все войска к 31 августа останутся еще многие тысячи. Последние несколько дней переброски в основном будут использованы для вывода оставшихся войск. Канада и некоторые европейские страны уже объявили о прекращении воздушных перевозок. «Талибан» призвал афганцев остаться, но при этом заявляет, что тем, у кого есть разрешение на выезд, будет разрешено это сделать после ухода иностранных войск и возобновления коммерческих рейсов.