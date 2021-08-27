28 пострадавших в результате взрывов в воинской части остаются в больницах Тараза

К утру пятницы в больницах Тараза остаются 28 пострадавших в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области. 6 из них – в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба акима региона.

«На 08:00 часов 27 августа в больницах находятся 28 больных, 6 из них в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи задействовано 32 врача, среди них врачи травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи, а также 56 медицинских работников.

В пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Всего в Таразе подготовлено более 400 мест для эвакуированных, дополнительно может быть развернуто еще 1 тыс. койко-мест. Для оказания медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации.

Накануне вечером на складе боеприпасов воинской части №28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны, расположенной в селе Кайнар Байзакского района, произошел пожар. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали 66 человек. Взрывы были слышны до ночи, жителей трех населенных пунктов, расположенных близ воинской части, эвакуировали, движение поездов было остановлено, движение автомобилей ограничено. По факту возгорания начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих). По данным Минобороны, на этом складе находились боеприпасы, вывезенные из Арыси после аналогичного ЧП летом 2019 года.