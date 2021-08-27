Также сменился председатель комиссии по вопросам помилования
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Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ президента РК от 19 марта 2003 года «О Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан»: комиссию возглавил Игорь Рогов.

Согласно указу главы государства, в состав комиссии по правам человека при президенте РК введен Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – председателем комиссии (по согласованию). Канат Мусин, ранее возглавлявший комиссию, выведен из ее состава.

Канат Мусин возглавлял комиссию по правам человека с марта этого года.

Игорь Рогов ранее был председателем Конституционного совета РК, заведующим государственно-правовым отделом – заместителем руководителя администрации президента, министром юстиции, советником и помощником главы государства.

Также Рогов возглавля комиссию по вопросам помилования при президенте, он выведен из ее состава другим указом главы государства. На это место назначен Нурлан Абдиров, который является заместителем председателя сената парламента.

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