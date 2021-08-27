Токаев считает необходимым наращивать усилия мирового сообщества для стабилизации ситуации в Афганистане

Токаев назвал Швейцарию одним из важнейших партнеров Казахстана в Европе и отметил высокий инновационный потенциал этой республики в сферах промышленности, «зеленой» экономики, сельского хозяйства, и финансов. В этой связи была выражена готовность казахстанской стороны к реализации новых крупных проектов в несырьевых секторах с привлечением швейцарского капитала и технологий. По мнению президента, это будет способствовать укреплению и без того прочных позиций швейцарского бизнеса в экономике РК. В настоящее время Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов Казахстана, вложив в нашу экономику свыше $27 млрд долларов с 2005 года. А в 2020 году заняла 11 место в рейтинге ведущих торговых партнеров Казахстана с показателем товарооборота в $1,7 млрд.

«Президент выразил мнение, что успешному развитию казахстанско-швейцарских отношений способствуют тесные политические контакты. В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил итоги недавно прошедших содержательных переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом. В целях продолжения активного диалога Глава государства выразил готовность провести очередную встречу на высшем уровне в конце ноября текущего года», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Со своей стороны Эби также положительно оценил текущий уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность к содействию в его укреплении по линии межпарламентского взаимодействия. В этой связи достигнута договоренность об активизации работы межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Швейцария».

Отдельное внимание на встрече было уделено текущей ситуации в Афганистане.

«Стороны провели обстоятельной обмен мнениями по данному вопросу и выразили глубокую обеспокоенность напряженной военно-политической и гуманитарной обстановкой в этой стране. Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий террористический акт в международном аэропорту Кабула 26 августа, выразив мнение о необходимости дальнейшего наращивания усилий мирового сообщества в противостоянии террористической угрозе, стабилизации ситуации в Афганистане, укреплении мира и безопасности в регионе Центральной Азии», - отмечается в сообщении.