Ермекбаев поручил ускорить строительство двух баз для хранения боеприпасов

«Строительство этих объектов предусмотрено комплексным планом по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах РК от 2019 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов. Кроме того, предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, а также учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах. Данные требования были законодательно закреплены в 2020 году.

В августе прошлого года, после ЧП в Арыси, министр обороны докладывал президенту, что «боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения».

«Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

В июне этого же года заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев сообщал, что в 2020 году начнется строительство двух современных складов боеприпасов – они будут построены в безлюдных районах в Актюбинской и Карагандинской областях и обеспечат разгрузку всех остальных объектов хранения и максимальную безопасность гражданского населения.

В мае 2020 года в Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований». Документом предусматривается, что территории арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований по аналогии с территориями военных полигонов относятся к зонам с особыми условиями пользования землей. Законом расширяются полномочия правительства в части наделения права утверждения перечня запретных зон и районов, правил их установления, а также дополнение компетенции акиматов новой функцией по согласованию с соответствующими государственными органами границ и местоположений территорий запретных зон и районов. Как отмечали в мажилиспе, поправки позволят комплексно подойти к механизму установления границ и местоположения территорий запретной зоны и запретного района с обязательным согласованием местными исполнительными органами, с госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов, а также обеспечат защиту населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения ЧС при хранении боеприпасов.