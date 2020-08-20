Вопрос безопасного хранения боеприпасов Токаев будет контролировать лично

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть № 44859 в городе Арысь, на территории которой в прошлом году произошел взрыв, сообщает Акорда. Также он ознакомился с вооружениями и специальной техникой воинской части.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев доложил президенту о работе по утилизации и вывозу боеприпасов со склада, по очистке от осколков боеприпасов в технической зоне воинской части, обезвреживании взрывчатых веществ, реконструкции поврежденных зданий.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль этого полигона и воинской части в обеспечении национальной безопасности.

«Министр обороны только что доложил мне, что боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле», - сказал.

Президент поручил правительству принять необходимые меры по созданию современных складов для безопасного хранения боеприпасов, подчеркнув, что подобные базы должны строиться вдали от населенных пунктов, а также указал на необходимость утилизации устаревших вооружений.

«Развитие военно-транспортной авиации, сил радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, военной медицины должно стать одними из приоритетных направлений работы министерства обороны», - отметил Токаев.

В июле прошлого года в Минобороны говорили, что боеприпасы из Арыси полностью будут вывезены только к маю 2020 года. Но в июне этого года начальник управления тыла и вооружения Вооруженных сил РК Асылбек Сатвалдинов заявил, что очистка территории воинской части в городе займет еще около 3-5 лет.