Их личности устанавливаются
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На месте взрывов в воинской части в Жамбылской области найдены тела еще 3 человек
фото мвд

В МЧС Казахстана сообщили, что на месте взрывов в воинской части в Жамбылской области найдены тела еще 3 человек. Таким образом, число погибших при ЧП возросло до 12-ти.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается», - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что около 50 сотрудников ведомства получили ранения, а также, что ведутся поиск пропавших без вести. Всего в результате взрывов пострадали 98 человек, 28 из них госпитализированы.

По данным МВД, сотрудники полиции Жамбылской области проводят работы по ликвидации последствий взрыва. На месте происшествия работают саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты. Дороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб.

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