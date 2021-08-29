Для полной ликвидации боеприпасов близ Тараза потребуется еще 2-3 дня – МЧС

Полная ликвидация боеприпасов, оставшихся на месте склада воинской части в Жамбылской области, потребует еще 2-3 дня. Все это время будет проводиться проливка территории и разборка завалов. Из-за этих мероприятий может быть отложено возвращение эвакуированных жителей в свои дома и восстановление прежнего графика движения пассажирских поездов, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

По словам Ильина, на сегодняшний день на территории склада боеприпасов остается два очага, где продолжается тление боеприпасов. В них сейчас работают саперы министерства обороны. МЧС также обеспечивает подачу воды для их тушения и меры безопасности для возвращения жителей эвакуированных домов. Параллельно специальная комиссия ведет оценку ущерба имущества, а в ближайшее время намерены начать его восстановление.

«С учетом угрозы, которая пока сохраняется в эпицентре, возможные риски повторных взрывов. Движение для грузового состава было открыто, а пассажирским сообщением, будет, я думаю, решен вопрос по итогам сегодняшнего дня», − сообщил министр. Он также пояснил, что открытие движения пассажирских поездов затрудняет необходимость пролива и разбора завалов, в результате чего могут обнаружиться невзорванные снаряды. Полное окончание работ займет еще 2-3 дня.

Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв.13 человек погибли, около 100 были ранены. Личности троих погибших еще устанавливаются, трое также числятся пропавшими без вести. Среди погибших – сотрудники органов гражданской защиты, военнослужащие и сотрудник военной прокуратуры. При ликвидации пожаров пострадали около 50 сотрудников МЧС.