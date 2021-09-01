В столице горит ТЦ «Тулпар»

В столице произошел пожар в торговом центре «Тулпар», сообщает Sputnik Казахстан .

По данным ДЧС города, сообщение о пожаре поступило сегодня в 07:36. Вызову был присвоен третий ранг. Прибывшие на место пожарные установили, что горят торговые бутики на четвертом этаже здания.

Сейчас на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС.