Главная Новости #пожар В столице горит ТЦ «Тулпар» Горят торговые бутики 2021-09-01 09:04:00+06:00 1378 фото ДЧС столицы Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться В столице произошел пожар в торговом центре «Тулпар», сообщает Sputnik Казахстан. По данным ДЧС города, сообщение о пожаре поступило сегодня в 07:36. Вызову был присвоен третий ранг. Прибывшие на место пожарные установили, что горят торговые бутики на четвертом этаже здания. Сейчас на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения сроков грантового финансирования науки до 5 лет Новости Токаев рассказал о ходе модернизации политической системы Казахстана Новости Подготовить систему здравоохранения к «устойчивой вакцинации» поручил Токаев До 2025 года ежегодно зарплата казахстанских работников бюджетной сферы будет повышаться на 20% Новости Правительство будет стимулировать бизнес увеличивать заработную плату своим работникам Новости Токаев обеспокоен проблемой социального иждивенчества в стране Энергетические объекты городов с грязным воздухом необходимо перевести на газ и возобновляемые источники − Токаев Новости Токаев обещает наказывать всех, кто ущемляет граждан по языковому и национальному признаку Новости Токаев поручил внедрить независимые соцопросы о работе акимов всех уровней Просматриваемые Новости 26.08.2021 Взрывы в воинской части под Таразом. Онлайн Новости 26.08.2021 Сильный взрыв прогремел в окрестностях Тараза Новости 26.08.2021 Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области Новости 25.08.2021 Алматинцы с «синим» статусом в Ashyq должны предъявлять справку об отрицательном ПЦР или о медотводе – Бекшин Новости 27.08.2021 Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК Новости 26.08.2021 Число пострадавших в результате взрывов в воинской части близ Тараза увеличилось до 60