Горят торговые бутики
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В столице горит ТЦ «Тулпар»
фото ДЧС столицы

В столице произошел пожар в торговом центре «Тулпар», сообщает Sputnik Казахстан.

По данным ДЧС города, сообщение о пожаре поступило сегодня в 07:36. Вызову был присвоен третий ранг. Прибывшие на место пожарные установили, что горят торговые бутики на четвертом этаже здания.

Сейчас на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС.

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