Он также констатировал, что госпредприятия по-прежнему доминируют во многих секторах
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Токаев поручил ввести ответственность первых руководителей нацкомпаний и госпредприятий за убытки
Скриншот с трансляции послания

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана в среду констатировал, что госпредприятия по-прежнему доминируют во многих секторах, а за убытки нацкомпаний должна быть введена ответственность первых руководителей.

«Чрезмерное присутствие государства в экономике серьезно сдерживает ее рост и конкурентоспособность, приводит к коррупции и незаконному лоббированию. Госпредприятия по-прежнему доминируют во многих секторах, пользуются монопольными льготами», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что эти проблемы уже начали решать, в частности, в «концепции государственного управления предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности». Высшим советом по реформам уже одобрен новый план приватизации, теперь, как отметил президент, «нужен строгий контроль».

«Но есть и другие вопросы, в частности почему отдельные национальные компании и госпредприятия работают в убыток, а их первые руководители не несут ответственности за это? Правительству предстоит решить данную проблему», - поручил Токаев.

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