Токаев обещает наказывать всех, кто ущемляет граждан по языковому и национальному признаку

Казахстан остается многонациональной страной, поэтому любая дискриминация по языковому и национальному признаку будет преследоваться по закону, заявил в среду в ходе послания народу президент Касым-Жомарт Токаев.

«Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений госполитики. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков», - отметил президент.

Он напомнил, что по Конституции граждане Казахстана – это единая нация, в этом и заключается сила государства.

«Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность. Мы как зеницу ока должны беречь единство народа. Все должны понимать, насколько важно согласие межу конфессиями и этносами. Мы народ, который всегда умел находить общий язык с людьми. Мы не позволим дискриминировать людей по языковому, национальному признаку и будем наказывать по закону. Подобные выпады нарушают Конституцию и вредят всей стране», - подчеркнул Токаев.

По его словам, развитие казахского языка было и будет основной стратегией страны, и в этой сфере есть достижения. Использование государственного – казахского языка – это требование времени. В то же время русский язык обладает статусом официального языка. И препятствовать его использованию по законодательству страны нельзя.

«Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен изучать казахский язык. Это главный критерий патриотизма. Если молодежь будет изучать иные языки, в том числе русский язык, то она не потеряет. Граница между Казахстаном и Россией самая длинная в мире. Русский язык – один из языков ООН, поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу. Роль АНК в этом вопросе особая и каждый должен понимать свою ответственность», - заявил Токаев.