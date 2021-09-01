Токаев обеспокоен проблемой социального иждивенчества в стране

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана обратил внимание на то, что в стране немало граждан, намеренно использующих социальные программы в личных интересах. Он поручил уделить больше внимания этим вопросам в проекте Социального кодекса.

«Казахстан – социальное государство, поэтому одной из главных задач является оказание всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Однако в обществе обостряются патерналистские настроения и тенденции к социальному иждивенчеству. В стране немало граждан, намеренно использующих социальные программы в личных интересах. Такие люди должны отвечать перед законом и всем обществом, как в любой цивилизованной стране», - заявил Токаев.

По его словам, такие ситуации создали в обществе настрой продолжать получать что-то от государства. А те, кому действительно нужна помощь, к сожалению, остаются без социальной поддержки.

«Конечно, у нашей страны есть большие возможности, но и у него есть свои пределы. Главное, что необоснованное желание получить социальные пособия лишает человека возможности зарабатывать себе на жизнь. Такой неприятный образ жизни уже начал негативно сказываться на воспитании потомства. Следовательно, необходимы радикальные изменения. И закон, и общество должны изменить сознание людей. В проекте Социального кодекса этим вопросам следует уделить больше внимания», - поручил президент.