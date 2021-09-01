25,5 млрд тенге направят на биологическую безопасность Казахстана в течение трех лет

Мажилис взял в работу проект закона «О биологической безопасности Республики Казахстан» и готов подготовить по нему заключение до 22 июня 2022 года. Как сообщила в среду в ходе пленарного заседания палаты депутат Джамиля Нурманбетова, в течение трех лет на реализацию документа планируется направить 25,5 млрд тенге.

«Законопроект предусматривает создание квалифицированной системы обеспечения биологической безопасности в РК, защиту населения, животных, растений и объектов окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Реализация законопроекта требует 25,5 млрд тенге на 2022-2024 годы, которые планируется направить на совершенствование лабораторной базы, материально-техническое оснащение для противодействия биологических угроз, создание государственно-информационной системы по биологической безопасности, обучение, повышение квалификации и социальную защиту специалистов, работающих с биологическими агентами первой и второй групп патогенности», - сообщила Нурманбетова.

Сопутствующим законопроектом будут внесены поправки в 13 законодательных актов РК, в том числе в три кодекса – Уголовный, Предпринимательский и Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Изменения и дополнения направлены на регулирование отношений в области биологической безопасности, минимизацию законодательных противоречий, гармонизацию норм с международными обязательствами Казахстана. Заключение на оба законопроекта профильный комитет мажилиса готов подготовить до 22 июня 2022 года.