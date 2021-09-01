Казахстан договорился о покупке двух транспортных самолетов Airbus для Минобороны

Казахстан купит два транспортных самолета большой грузоподъемности Airbus А400М для министерства обороны. Соответствующий контракт подписал в среду глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов с вице-президентом концерна Альберто Гутьерресом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Военно-транспортный самолет большой грузоподъемности Airbus А400М способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки», - говорится в сообщении МИИР.

Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год. Таким образом, Казахстан станет девятой страной в мире, эксплуатирующей данный типа самолета. Аналогичные борта использует Германия, Франция, Великобритания, Испания, Турция, Бельгия, Малайзия и Люксембург.