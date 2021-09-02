Казахстан продолжит наращивать нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+

В среду, 1 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По данные пресс-службы министерства энергетики РК, Казахстан продолжит наращивать нефтедобычу в рамках соглашения.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн бар/сут. Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в сентябре составит 1,508 млн барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. барр/сутки», - говорится в сообщении.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев заверил, что Казахстан продолжит работу над исполнением своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.