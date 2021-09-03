Токаев заявил, что Казахстану нужна атомная станция

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе «Восточного экономического форума-2021» во Владивостоке заявил, что Казахстану нужна атомная станция, но при этом важно учесть потребности граждан и бизнеса.

«В послании я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. При этом важно в должной мере учесть насущные потребности государства, естественно включая граждан и бизнеса. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция», - заявил Токаев.

Он отметил, что на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 60% мирового производства энергии, и «можно предположить, что перед этими странами стоят аналогичные задачи перехода к “зеленой” энергетике».

«Здесь особое значение приобретает взаимодействие государств по актуальным проблемам углеродной нейтральности», - добавил Токаев.

В своем послании народу 2 сентября Токаев заявлял, что Казахстан возвращается к вопросу изучения мирного атома, так как только он позволит избежать дефицита электроэнергии. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии, и мировой опыт подсказывает, что оптимальный выход – это мирный атом, отметил Токаев.

«Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и “Самрук-Казына” должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики», - поручил президент.

Данный вопрос, отметил глава государства, необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров атомщиков в Казахстане.

В сентябре 2019 года Токаев говорил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане на повестке дня не стоит.