Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане на повестке не стоит – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что вопрос о строительстве в стране АЭС на повестке пока не стоит.

«АЭС у нас на повестке еще не стоит. Если и будет, то в обязательном порядке мы будем этот вопрос согласовывать с населением. Это очень ответственный и очень актуальный вопрос. Поэтому я буду держать свое обещание», - заявил Токаев.

26 апреля в Семее президент Токаев заявил, что АЭС не будет строиться «без учета мнения общественности».

Неделю назад корейские СМИ сообщили, что компания из этой страны принимает участие в тендере на строительство АЭС в Казахстане. В материале агентства Yonhap утверждалось, что Korea Hydro & Nuclear Power Co. уже представила свое ценовое предложение Казахстану. Однако в «Самрук-Казына» и Минэнерго заверили, что не объявляли тендер.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается несколько лет. Глава Минэнерго в последний раз комментировал потенциальное строительство 9 апреля. Тогда он сказал о том, что на сегодняшний день Казахстан находится «на этапе, когда была разработана часть ТЭО». «В соответствии с ним соответствующим компаниям пяти стран были разосланы письма: США, Франция, Корея, Китай и Россия. Чтобы они дали свои технико-экономические предложения по технологиям и по коммерческим и экономическим параметрам», - говорил Бозумбаев.