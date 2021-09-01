Токаев поручил правительству вернуться к изучению развития атомной энергетики в Казахстане

Казахстан возвращается к вопросу изучения мирного атома, так как только он позволит избежать дефицита электроэнергии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу страны.

«Мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности в 2060 году. Работать в данном направлении нужно очень прагматично. Население, экономика нашей огромной страны растут. А для качественного роста нужна энергия с постепенным закатом угольной эпохи помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии», - сказал Токаев.

По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает, что оптимальный выход – это мирный атом, отметил Токаев.

«Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и Самрук-Казына должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики», - поручил президент.

Данный вопрос, отметил глава государства, необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров атомщиков в Казахстане.

В сентябре 2019 года Токаев говорил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане на повестке дня не стоит.