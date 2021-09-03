В Алматы утвердили программу гуманного регулирования численности бродячих животных

В Алматы презентовали программу по гуманному регулированию численности бродячих животных на 2021-2024 годы. Программа предполагает увеличение срока содержания в изоляторе отловленных животных с 3 до 60 дней, пилотный запуск ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животного, а также бесплатную стерилизацию, чипирование животных и поддержку приютов. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщила руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций города Айгерим Жаксылык.

Жаксылык отметила, что действующая система отлова позволяет оказывать лишь сдерживающий эффект на рост популяции животных. Кроме того, по ее словам, в системе есть ряд проблем, на которые неоднократно обращали внимание зоозащитные организации и СМИ: несовершенство законодательства, короткий срок содержания животных в отлове перед усыплением, слабое материально-техническое оснащение ветеринарной службы, жестокий отлов, транспортировка и выгрузка животных и неудовлетворительное содержание животных на территории изолятора.

Программа, принятая комиссией из научных сотрудники в сфере ветеринарии, депутатов маслихата от партии «Нур Отан» и НПК, представителей ветеринарных клиник и общественных зоозащитных организаций, перечисляет основные шаги для их решения.

«В первую очередь это изменение законодательства в области обращения с животными, внесение изменений в закон о ветеринарии: предусмотреть нормы по содержанию отловленных животных, привести в соответствие выполнение Гражданского кодекса и закона о ветеринарии», – сообщила Жаксылык.

Так, планируется увеличить срок пребывания отловленных животных в изоляторе с 3 дней до 60, разделить понятия «безнадзорные» и «бродячие» животные, ввести ограничения по количеству животных, содержащихся в квартирах, а также разработать новые правила отлова с учетом гуманных методов отлова, содержания и эвтаназии. Кроме того, планируется улучшить оснащение ветеринарной службы за счет оптимизации бюджета и изменить мышление сотрудников посредством проведения мастер-классов и обучающих семинаров. Планируется также сокращение количества административных кадров и усиление профильных специалистов службы.

Как отметила Жаксылык, в планах также привлечь инвестора для строительства городского ветеринарного пункта с изолятором временного содержания отловленных животных.

«В данном сооружении будет представлен ветеринарный блок, карантинная зона, выгулочная, зона размещения ИВС, деление предусмотрено на чистую зону и зону адаптации», – рассказала она.

Программа также предусматривает стерилизацию и чипирование. По словам Жаксылык, в 2021-2024 планируется стерилизовать 28 тыс. и чипировать 45 тыс. животных.

«Также планируется запуск программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Данная программа планируется в пилотном режиме, и реализация этой кампании будет только для контактных, социализированных животных при условии наличия лица, выразившего намерение выступить куратором животного и нести за него ответственность», – добавила она.

Кроме того, программа предполагает поддержку приютов. На сегодняшний день в частных приютах находится около 250 кошек, включая четыре десятка котят, выброшенных «коробочниками» возле рынка «Алтын Орда».

«Пилотным проектом по поддержке приютов в целях повышения возможности пристройства данных животных выделены средства размере 4 млн 375 тыс из расчета 250 тенге на суточное кормление одной кошки. Средства рассчитаны на помощь приютам в части обеспечения необходимым кормом. Перед проведением конкурса, конечно, будут разработаны определенные нормы, регламентирующие деятельность приютов и зоогостиниц», – сообщила Жаксылык.

Согласно презентации, показанной в ходе ее выступления, в 2021-2024 годах планируется выделять по 23,1 млн тенге ежегодно на поддержку приютов.

Для профилактики жестокого обращения с животными программа предоставит новые полномочия для волонтеров зоозащитных организаций.

«У волонтеров-зоозащитников появится возможность вести разъяснительную работу по правилам содержания и выгула домашних животных в городе Алматы, а также по профилактике жестокого обращения в качестве общественных сотрудников полиции совместно с местной полицейской службой», – пояснила Жаксылык.