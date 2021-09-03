Казахстан продлевает запрет на экспорт бензина и дизтоплива

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, в целях антиинфляционного реагирования и поддержки внутренней экономики страны, приняты решения по установлению ряда запретов на вывоз товаров и сырья, необходимого для производства готовых изделий, сообщается на сайте премьер-министра.

«В целях исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и некоторых видов нефтепродуктов, Правительство продлит запрет экспорта этих товаров», - говорится в сообщении.

Кроме этого, для стабилизации внутренних цен на мясо и мясные продукты, а также увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, правительство продлило действие запрета на экспорт маточного поголовья крупнорогатого и мелкорогатого скота.

Вместе с тем принято решение ввести запрет на 6 месяцев на вывоз из Казахстана регенерируемой бумаги, картона и макулатуры, в целях недопущения дефицита сырья на внутреннем рынке, а в целях поддержки отечественных предпринимателей-производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана решено ограничить экспорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.