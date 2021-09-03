С 6 сентября непривитых казахстанцев не будут допускать к работе в очном режиме

Так, ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев), с 6 сентября будет действовать для объектов по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения «Казпочты», банки, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервисные центры по ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты); рынков, торговых домов, торговых сетей, ТРЦ, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов; объектов культуры и досуга (музеи, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки); объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги); организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров; организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций; объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения; объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды; медико-социальных объектов всех типов; организаций здравоохранения, в том числе лабораторий; аптечных организаций; объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства; организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности; объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов); объектов связи и телекоммуникаций.

Либо работники должны проходить обязательное ПЦР-тестирование раз в 7 дней (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Решение о вакцинации работников других организаций/объектов и об ограничении допуска на работу в очном режиме непривитых работников принимают региональные оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Между тем призывников по прибытию в воинские части будут помещать на изоляцию на 14 суток, а иностранным студентам разрешен въезд в Казахстан при наличии документа о вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом/сертификатом/справкой вакцинации, выданной уполномоченным органом Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы. Либо они должны предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Вторым постановлением санврача признаются действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.

Напомним, что 1 сентября закончился срок, к которому организации, нацкомпании и бизнес должны были вакцинировать своих сотрудников.