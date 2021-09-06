Разработчик ожидает, что результаты третьей фазы клинических испытаний QazVac будут опубликованы в течение полугода

Третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции отечественного производства QazVac прошла успешно. Но эти результаты будут известны широкому кругу минимум через шесть месяцев, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, который является разработчиком вакцины, Кунсулу Закарья.

«Все клинические исследования по третьей фазе завершены. 9 июля собраны последние анализы. До конца июля провели обработку, статистический анализ огромного пласта данных. Заключительный отчет в конце июля подготовили, он был подан в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий», - сообщила Закарья.

По ее данным, заключение еще проходит экспертизу, однако заверила, что «клинические исследования первой казахстанской вакцины QazVac прошли успешно», и теперь ученые начали подготовку соответствующей статьи «в очередной ведущий высокорейтинговый журнал для того, чтобы показать успех казахстанской науки». При этом, отметила Закарья, такого рода статьи быстро не публикуются. Например, для рецензирования статьи по I и II фазах клинических испытаний QazVac потребовалось около шести месяцев.

«Мы думаем, что конец года либо начало следующего года мы будем иметь следующую публикацию. Высокорейтинговый журнал работает на свое имя. Им необходимо полностью подтвердить данные, которые они получают в наших статьях. Поэтому процесс рецензирования статей долгий. Но поскольку тема COVID сейчас актуальная, мы ожидаем, что в течение полугода следующая наша статья будет опубликована», - высказала мнение глава НИИ.