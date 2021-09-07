Активисты столицы опасаются за сохранность столетнего здания Акмолинской метеостанции

Активисты сообщества Fading.TSE в своем Instagram сообщили, что по плану детальной планировки столицы на месте Акмолинской метеостанции, входящей в список памятников истории и культуры местного значения, планируется построить детский сад на 240 мест.

«Один из активистов нашего сообщества Никита Новожилов обратил внимание, что на сайте управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан на месте памятника архитектуры и градостроительства – здания Акмолинский метеорологической станции (улица Жамбыла 11), согласно ПДП предполагается строительство детского сада на 240 мест», – пишут они в своей публикации.

Общественники обратились в управления культуры и градостроительного контроля города за разъяснениями, но еще не получили ответа.

Как напомнили активисты, Акмолинская метеостанция была открыта в 1914 году на северо-западной окраине города, на краю Северного выгона, где и работает по сей день, уже в составе «Казгидромета». Архитектурный стиль здания – эклектика, а именно «кирпичный стиль» как одно из ее направлений, получивших широкое распространение в конце XIX – начале XX веков. Здание входит в список памятников истории и культуры местного значения города.