Токаев считает преждевременным вводить экспортную пошлину на зерно

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область началась с посещения полей ТОО «Сервис Жарс» в селе Байтерек Кызылжарского района. Глава государства ознакомился с состоянием зерновых посевов, осмотрел сельскохозяйственную технику, задействованную в уборочных работах, а в ходе беседы с руководителями сельхозформирований и механизаторами напомнил, что в недавнем послании поставил ряд задач по развитию аграрной отрасли, сообщает Акорда.

«Нам нужно усовершенствовать и привести в порядок нашу политику в области субсидий. Об этом я сказал в Послании, здесь все должно быть четко. Есть мнения, что в будущем субсидии уйдут в прошлое – их заменят кредиты под низкий процент. Но сейчас мы должны помогать сельхозпроизводителям», - сказал Токаев.

Наряду с этим он указал на необходимость гибкой тарифной политики, выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности, муки. Президент напомнил, что Казахстан «традиционно» поставляет муку на рынки Узбекистана, Туркменистана и Афганистана, и выразил мнение, что «правительство в целом, министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования».

«Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно. Но сейчас с учетом складывающейся ситуации, думаю, делать это преждевременно. Поэтому нам нужно включать механизм субсидий, чтобы помочь товаропроизводителям, в особенности производителям муки. Мы должны поставлять готовую, переработанную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости», - подчеркнул Токаев.

Глава государства также заявил о необходимости обеспечения агропромышленного комплекса передовой техникой. Он подчеркнул, что правительством должна оказываться помощь аграриям в обеспечении такой техникой.

«Если не будет современной техники, наше сельское хозяйство развиваться не будет. Это очевидно. Поэтому правительство по моему поручению продолжит реализовывать соответствующую политику. Во-вторых, эта техника должна быть доступна для всех аграриев. Что касается кредитов, эта политика будет продолжена. Кредитная ставка должна быть низкой. Я придаю этому вопросу большое значение», - сказал президент.