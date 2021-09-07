Ранее такая информация появилась в соцсетях
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В МОН не подтвердили информацию о непризнании Турцией вакцины QazVac
Фото primeminister.kz

В министерстве образования и науки, в подчинении которого находится НИИ проблем биологической безопасности – разработчик вакцины QazVac, не подтвердили информацию, что Турция не признает казахстанскую вакцину.

«Министерство образования и науки РК не подтверждает появившуюся в соцсетях информацию о том, что Турецкая Республика не признает отечественную вакцину QazVac. В ведомство подобная информация не поступала», - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Турция перестала признавать вакцину QazVac и теперь тем, кто привился этим препаратом, нужно сдавать ПЦР, несмотря на паспорт вакцинации.

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