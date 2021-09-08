В Казахстане запущен единый информационный ресурс о детской плановой вакцинации

В Казахстане запущен единый информационный ресурс, на котором собрана вся необходимая информация о детских вакцинах согласно национальному календарю вакцинации, сообщает отдел по связям с общественностью ЮНИСЕФ.

«Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, Национальным центром общественного здравоохранения министерства здравоохранения Республики Казахстан (НЦОЗ МЗ РК) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) разработал сайт, который соединил в себе официальную информацию и результаты медицинских исследований о плановой вакцинации детей. В течение нескольких месяцев команда врачей и ученых из MedSupport совместно с ЮНИСЕФ отбирали необходимые данные, работали над структурой, интерфейсом и контентом сайта EGU.kz, чтобы сделать его максимально комфортным для родителей и всех, кто интересуется темой иммунизации в Казахстане», - говорится в сообщении.

На этом сайте можно найти детальное описание каждой вакцины, включенной в национальный календарь вакцинации, а также узнать об инфекциях, от которых защищает вакцина, и прочитать про противопоказания и возможные побочные действия. Также здесь размещена информация обо всех этапах проверки безопасности вакцин, есть краткий экскурс в историю вакцинации. В дальнейшем контент будет дополняться актуальными статистическими данными о детской плановой вакцинации. Кроме того, сайт снабжен удобной картой, позволяющей найти наиболее близкий к месту проживания центр вакцинации, и функцией добавления напоминания в свой электронный календарь о необходимости поставить вакцину в срок.

Разработчики отмечают, что теперь «каждый казахстанский родитель узнает о том, как появился миф об аутизме и вакцине КПК, почему ртути нет в детских прививках, а также о том, можно ли мочить место укола, увидит полный список мифов о вакцинации и достоверную информацию, развенчивающую их».

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова подчеркивает, что основной задачей сайта является предоставление полной и достоверной информации о вакцинах и организации прививочной работы в республике.

«Данная платформа направлена на открытый и честный диалог населения с практикующими специалистами и учеными в области вакцинации, от которых у каждого желающего есть возможность получить профессиональные и научно-обоснованные ответы на свои вопросы,» - приводятся ее слова в пресс-релизе.

«В 21 веке у некоторых родителей все еще остаются сомнения касательно эффективности и необходимости вакцинации их детей. Чтобы помочь сделать правильный и информированный выбор, ЮНИСЕФ совместно со своими партнерами разработал уникальный сайт, ранее не существующий в Казахстане. Площадку, где легко и просто найти всю информацию о вакцинах, входящих в Национальный календарь вакцинации. Я надеюсь, что этот сайт станет полезным инструментом для родителей в принятии важнейшего решения о вакцинации своего ребенка» - отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.