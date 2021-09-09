Парламент урегулировал вопросы передачи электроэнергии со стороны Армении в рамках ЕАЭС

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О
ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему
Республики Армения». Документ регулирует взаимоотношения межгосударственной
передачи энергии со стороны Армении по территории государств-членов ЕАЭС.
«В рамках урегулирования взаимоотношений межгосударственной передачи электрической энергии со стороны Армении по территории государств-членов Союза был подготовлен протокол, целью которого является определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между странами Союза в связи с присоединением к договору Республики Армении», - сказал депутатам вице-министр энергетики Кайрат Рахимов.
По его словам, ратификация протокола обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов Союза с учетом присоединения Армении к протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.
Напомним, Армения присоединилась к договору о ЕАЭС в октябре 2014 года и стала полноправным членом Союза со 2 января 2015 года.