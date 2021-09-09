Теперь МВК ждет одобрения от российской стороны
Казахстан одобрил увеличение количества рейсов в Россию в три раза
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции разрешила увеличить количество рейсов между Казахстаном и Россией в три раза. Но теперь ждет подтверждение со стороны РФ, сообщает в четверг пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«С 7 сентября МВК разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза, с 11 до 33 рейсов в неделю. Увеличение частоты полетов должна также одобрить российская сторона, а именно оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», - сообщили в Мининдустрии и инфраструктурного развития.

Здесь отметили, что при положительном решении соседнего государства, количество регулярных рейсов будет увеличено из столицы, Алмаыт, Шымкента и Караганды в Москву. Полеты будут выполнять две авиакомпании – Air Astana и SCAT.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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