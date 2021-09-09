Магзум Мирзагалиев назначен министром энергетики Казахстана

Магзум Мирзагалиев освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов и назначен министром энергетики Казахстана. Соответствующий указ подписал в четверг президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды.

«Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича Министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

42-летний Магзум Мирзагалиев по образованию – экономист-международник, выпускник Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Работал инженером на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, возглавлял ТОО «ТенизСервис» АО «НК КазМунайГаз», был управляющим директором и заместителем председателя по инновационному развитию и сервисным проектам КМГ. С октября 2013 по август 2014 года был вице-министром нефти и газа, затем до июня 2019 года – заместителем министра энергетики. С 17 июня 2019 года был министром экологии, геологии и природных ресурсов РК.