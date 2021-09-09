СБЕР выбран для создания платформы цифрового правительства, потому что компания согласна предоставить исходные коды – Мусин

Группа компаний СБЕР была выбрана в качестве партнера для создания платформы цифрового правительства Казахстана, так как соглашение предусматривает передачу исходных кодов, сообщил в четверг министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в эфире телеканала Atameken Business.

Он сообщил, что Казахстан ранее рассматривал Microsoft в качестве партнера, однако компания не согласилась предоставить коды.

«Мы к этому вопросу шли последовательно и системно. Изучали разные кейсы, в том числе Арабских Эмиратов, Сингапура. Они в основном используют решения Moicrosoft, но мы в 2017 году как Республика Казахстан уже пытались вести переговоры с Microsoft, чтобы они открыли для нас исходные коды, чтобы мы хоть разок взглянули, что там написано, чтобы сертифицировать – не править – просто для сертификации. Мы получили, грубо говоря, отказ. Поэтому мы искали подобного рода решения, но которые будут удовлетворять требованиям Комитета национальной безопасности и законодательству по информбезопасности. Мы в меморандуме черным по белому прописали одну вещь: что нам нужны открытые исходные коды для того, чтобы мы убедились, нет ли никаких так называемых закладок, (…) чтобы не могли злоумышленники проникнуть в эти системы и злоупотреблять нашими данными», – сказал министр, добавив, что это решение обсуждалось в Комитете Национальной Безопасности, в правительстве и администрации президента. Он также сообщил, что разработкой на предоставляемом СБЕРом программном продукте и перенос данных будет осуществляться казахстанскими специалистами, а прямой доступ российских специалистов не предусматривается.

«Базы данных будут располагаться в защищенной инфраструктуре на территории Республики Казахстан и к ним прямой доступ – там в меморандуме черным по белому прописано – прямой доступ российских специалистов не будет осуществляться. Если даже для какой-то технологической поддержки будет такая необходимость, она будет осуществляться при наблюдении сотрудников государственно-технической службы», – пояснил министр, также добавив, что по истечении определенного срока казахстанские специалисты также получат возможность дорабатывать исходные коды.

По словам министра, соглашение, в котором будут определены все параметры, планируется подписать к марту-апрелю следующего года, приблизительная стоимость проекта, рассчитанная на 5 лет, составляет около $500 млн.

Правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства на прошлой неделе в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выборов партнера для создания цифровой платформы.