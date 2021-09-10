275 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

На 8 сентября в Казахстане зафиксировано 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов, 133 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 72 223 случая коронавирусной пневмонии, летальных случаев – 4 630 , выздоровели – 59 547.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 78 человек, а всего – 10 154.

На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116 КВИ КВИ+ и 8 046 КВИ-), из них в стационарах находится 17 245 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 917. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 310 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациента, на аппаратах ИВЛ – 208 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане составило 904 471.