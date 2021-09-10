Похолодание ожидается в Казахстане в выходные

«В конце недели большая часть территории страны еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, с чем на севере, северо-западе, в центре, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с порывистым ветром, на юго-востоке и востоке – с грозой. Затем с 12 сентября на территорию Казахстана будет смещаться холодный антициклон из районов Москвы, который принесет преимущественно погоду без осадков и понижение температуры воздуха ночью до минусовых значений на западе, северо-западе, севере, в центре и востоке», - сообщают синоптики.

Так, на западе республики температура воздуха ночью будет -1+12℃ тепла, днем повысится до +20+30℃. На северо-западе ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3+10℃, днем основной температурный фон +12+23℃. На севере и в центре республики температура воздуха также понизится ночью до -3+5℃, днем будет +10+20℃, на востоке – до -1+10℃, днем – до +10+20℃. На юге и юго-востоке республики ночью +4+15℃, днем +19+28℃.