В Казахстане выявили менее 3 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 845 388 случаев, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 611 случаев, в Карагандинской области – 381, в столице – 324, в Алматинской области – 218, в Павлодарской области – 197, в Акмолинской области – 187, в Костанайской области – 156, в Восточно-Казахстанской области – 152, в Актюбинской области – 104, в Шымкенте – 99, в Мангистауской области – 86, в Атырауской области – 77, в Северо-Казахстанской области – 75, в Кызылординской области – 44, в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях –по 31, в Туркестанской области – 28.

Выздоровели за сутки 4 386 человек, а всего – 766 435.