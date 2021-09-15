Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане почти не изменился

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 848 318 случаев, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 612 случаев, в Карагандинской области – 340, в столице – 326, в Алматинской области – 240, в Акмолинской области – 185, в Павлодарской области – 184, в Актюбинской области – 150, в Костанайской области – 147, в Восточно-Казахстанской области – 140, в Шымкенте – 128, в Атырауской области – 93, в Западно-Казахстанской области – 88, в Северо-Казахстанской области – 78, в Мангистауской области – 70, в Кызылординской области – 69, в Жамбылской области – 46, в Туркестанской области – 34.

Выздоровели за сутки 4 123 человека, а всего – 770 558.