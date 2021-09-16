Рост погибших и травмированных при пожарах отмечают в МЧС

Несмотря на то, что в Казахстане снизилось количество пожаров, в министерстве по чрезвычайным ситуациям отмечают рост числа погибших и пострадавших.

«В Республике Казахстан с начала текущего года зарегистрировано 7 515 пожаров, на которых спасено 1 018 человек, погиб 251 человек, 217 – получили ожоги и отравления различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при общем снижении количества пожаров на 7%, число погибших возросло на 20%, травмированных на 18%», - сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник управления комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.

Вместе с тем, за прошедший отопительный период в стране произошел рост количества пожаров на 9%. На это, по словам спикера, существенно повлияла самоизоляция в период пандемии, а также введение карантинных ограничений с переводом адресной профилактической работы на уведомительный порядок. В то же время, спасатели отмечают снижение числа пожаров в домах социально-уязвимых слоев населения в более чем 18 раз. Если в отопительный период 2019-2020 годов в домах указанной категории граждан произошло 354 пожара, то в прошлый отопительный период 2020-2021 годов зарегистрировано всего 19 пожаров.