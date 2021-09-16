Журналистов вызвали в полицию после взрывов в Жамбылской области

Департамент полиции Жамбылской области проводит расследование дела о «распространении заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» в связи с взрывами на военном складе под Таразом в прошлом месяце. В качестве свидетелей в полицию были вызваны журналисты, сообщает «Радио Азаттык» .

Как сообщает издание, заявление в полицию было подано управлением внутренней политики акимата области. Корреспондент агентства Turaninfo.kz Исламбек Дастан вызван в полицию в качестве свидетеля, репортер «7 канала» Данияр Алимкул — как свидетель с правом на защиту.

Данияр Алимкул сообщил, что с него взяли подписку о неразглашении данных следствия.

Исламбек Дастан сообщил «Азаттыку», что во время взрывов на территории воинской части в Байзакском районе он вел прямую трансляцию в Facebook'е, рассказывал о ЧП и о напуганных жителях.

Адвокат Исламбека Дастана Алия Арзымбетова сообщила, что подозреваемых по делу сейчас нет, есть свидетели. Что именно подразумевается под распространением заведомо ложной информации — неизвестно.

Журналист Жасулан Абдихалык написал в Facebook, что журналистов, возможно, вызывают в полицию в связи с информацией о «груде снарядов во дворе одного депутата».