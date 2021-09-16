Они проходят свидетелями по делу о распространении заведомо ложной информации
Журналистов вызвали в полицию после взрывов в Жамбылской области

Департамент полиции Жамбылской области проводит расследование дела о «распространении заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» в связи с взрывами на военном складе под Таразом в прошлом месяце. В качестве свидетелей в полицию были вызваны журналисты, сообщает «Радио Азаттык».

Как сообщает издание, заявление в полицию было подано управлением внутренней политики акимата области. Корреспондент агентства Turaninfo.kz Исламбек Дастан вызван в полицию в качестве свидетеля, репортер «7 канала» Данияр Алимкул — как свидетель с правом на защиту.

Данияр Алимкул сообщил, что с него взяли подписку о неразглашении данных следствия.

Исламбек Дастан сообщил «Азаттыку», что во время взрывов на территории воинской части в Байзакском районе он вел прямую трансляцию в Facebook'е, рассказывал о ЧП и о напуганных жителях.

Адвокат Исламбека Дастана Алия Арзымбетова сообщила, что подозреваемых по делу сейчас нет, есть свидетели. Что именно подразумевается под распространением заведомо ложной информации — неизвестно.

Журналист Жасулан Абдихалык написал в Facebook, что журналистов, возможно, вызывают в полицию в связи с информацией о «груде снарядов во дворе одного депутата».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
Мажилис одобрил в первом чтении поправки, направленные на блокировку соцсетей
Новости
Россия запретила ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Кыргызстана
Новости
В Алматы отключили оплату проезда в общественном транспорте через QR-код
Новости
Четыре казахстанских банка необоснованно списывали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура