Обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации – Токаев

Ситуация в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, которая чревата гражданской войной, заявил в четверг в ходе сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Душанбе президент Касым-Жомарт Токаев. Глава Казахстана также поддержал позицию партнеров о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории государств-членов ОДКБ, сообщает сайт Акорды.

В рамках встречи в узком формате Токаев проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам взаимодействия государств-участников. В частности, республика поддерживает высказанные ранее подходы и предложения сторон, касательно вызовов и угроз из-за кардинально изменившейся ситуации в Афганистане.

«Считаем своевременной инициативу таджикской стороны по формированию при Объединенном штабе Оперативной мониторинговой группы. Это необходимо для организации взаимодействия компетентных органов государств-членов ОДКБ в целях отслеживания обстановки в Афганистане. Разделяем мнения партнеров о необходимости усиления работы по выявлению и нейтрализации террористических ячеек в наших странах, а также по противодействию пропаганде экстремизма и терроризма. Считаем необходимым оказать всемерное содействие укреплению таджикской границы, которая является южным рубежом и своеобразным «поясом безопасности» ОДКБ», - сказал Токаев.

Президент Казахстана поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в городе Алматы на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане.

«По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни», – считает глава государства.

Вместе с тем он выразил озабоченность развития ситуации в Афганистане, так как социально-экономическая обстановка в этой стране движется в сторону гуманитарного кризиса. В этой связи он предложил «по возможности» восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном.

«Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир – ожидаемые решения Совета Безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться», – подчеркнул Токаев.

Он также сообщил, что в ООН Казахстан намерен взаимодействовать с Россией и другими партнерами по ОДКБ. И предложил принять меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью.

«Наш очевидный приоритет – выполнение новыми афганскими властями их обязательств по недопущению расползания угрозы терроризма в прилегающие страны и регионы. Это же касается наркотрафика и нелегальной миграции, борьба с которыми требует коллективной воли всех вовлеченных сторон», - заключил президент.