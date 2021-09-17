Прирост вновь замедлился
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Около 3,1 тыс. новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 854 742 случая, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлен 651 заболевший, в Карагандинской области – 392, в столице – 338, в Алматинской области – 252, в Актюбинской области – 224, в Павлодарской области – 198, в Акмолинской области – 170, в Костанайской области – 140, в Восточно-Казахстанской области – 114, в Западно-Казахстанской области – 103, в Шымкенте – 102, в Атырауской области – 98, в Северо-Казахстанской области – 72, в Жамбылской области – 71, в Кызылординской области – 64, в Туркестанской области – 52, в Мангистауской области – 40.

Выздоровели за сутки 4 763 человекв, а всего – 779 869.

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