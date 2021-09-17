Средняя урожайность пшеницы в Казахстане может быть почти на четверть меньше, чем в прошлом году – Минсельхоз

В министерстве сельского хозяйства ожидают завершения уборки пшеницы в начале октября, но уже отмечают, что средняя урожайность в текущем году будет на 22,8% ниже, чем в 2020 году. В целом, Казахстан ожидает общий валовый сбор зерна в объеме 15,3 млн. тонн, пшеницы – 10,5 млн. тонн.

«По состоянию на 17 сентября убрано 14,1 млн. гектар зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 9,2 центнера с гектара, что на 22,8% ниже уровня 2020 года. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность составляла 11,9 центнера с гектара. Намолочено 13 млн. тонн зерна, в том числе, 10,4 млн. тонн пшеницы», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза в пятницу.

Также собрано 197,8 тыс. тонн масличных культур, 2,14 млн. тонн картофеля, 3,73 млн. тонн овощных культур и 2,58 млн. тонн бахчевых культур.

Что касается основных зерносеющих регионов − Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, там убрано 10,6 млн. гектар площадей, что составляет 91,4% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,4 центнера с гектара намолочено 8,9 млн. тонн.

Общий валовый сбор зерна в Казахстане ожидается в объеме 15,3 млн. тонн, пшеницы – 10,5 млн. тонн. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики наличие зерновых и зернобобовых на 1 августа 2021 года в республике составило 3,5 млн. тонн, из них пшеницы – 2,8 млн. тонн.

«С учетом переходящего остатка прошлых лет к распределению будет подлежать около 18,8 млн. тонн зерна, в том числе 13,3 млн. тонн пшеницы», - отметили в Минсельхозе.

По расчетам ведомства, на внутреннее потребление требуется 7,6 млн. тонн пшеницы, в том числе на продовольственные нужды – 3 млн. тонн, фураж – 2 млн. тонн, семена – 1 млн. тонн, промышленную переработку – 0,8 млн тонн зерна. Экспортный потенциал пшеницы с учетом муки оценивается в объеме порядка 5,5-6 млн. тонн.