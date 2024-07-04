Засуха охватит в июле больше территории, чем ожидалось ранее – Казгидромет

В июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается, говорится в обновленном прогнозе Казгидромета.

Ранее засуха прогнозировалась в 10 регионах, согласно новому прогнозу она охватит 13 областей Казахстана.

Так, в июле атмосферная засуха ожидается в Амангельдинском и Джангельдинском районах, а также в городе Аркалык Костанайской области, сразу в четырех районах Западно-Казахстанской области - Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском, в четырех районах Актюбинской области - Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском, в Актогайском и Шетском районах Карагандинской области, в Аягозском районе области Абай, в Балхашском районе в Алматинской области, в Алакольском районе в области Жетысу, сразу в шести районах Жамбылской области - Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, районе Турара Рыскулова и Сарысуском, в девяти районах Туркестанской области – Арыси, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском, в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области и в окрестности Кызылорды.

Засуха также прогнозируется на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской области и Улытау.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Габита Мусрепова вСеверо-Казахстанской области, а также в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестностиСтепногорска в Акмолинской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.