Странам ШОС и ОДКБ следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана – Токаев

Странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом речь о признании власти «Талибана» легитимной пока не идет, заявил он во время заседания ОДКБ и ШОС в Душанбе в пятницу.

«Уважаемые коллеги, странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании», − заявил Токаев.

При этом президент подчеркнул, что многое будет зависеть как от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета безопасности ООН. Президент Казахстана выразил надежду, что «совпадение интересов» и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить «общую эффективность наших усилий по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития нашего обширного региона».