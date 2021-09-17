Странам ШОС и ОДКБ следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана – Токаев

На данном этапе речи о признании власти талибов легитимной, по его словам, не идет
Странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом речь о признании власти «Талибана» легитимной пока не идет, заявил он во время заседания ОДКБ и ШОС в Душанбе в пятницу.
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