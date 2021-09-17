На данном этапе речи о признании власти талибов легитимной, по его словам, не идет
Странам ШОС и ОДКБ следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана – Токаев
Фото centralasia.media

Странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом речь о признании власти «Талибана» легитимной пока не идет, заявил он во время заседания ОДКБ и ШОС в Душанбе в пятницу.

«Уважаемые коллеги, странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании», − заявил Токаев.

При этом президент подчеркнул, что многое будет зависеть как от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета безопасности ООН. Президент Казахстана выразил надежду, что «совпадение интересов» и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить «общую эффективность наших усилий по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития нашего обширного региона».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Активисты SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей в защиту группы озер Малый Талдыколь
Новости
Минэкологии выступило против решения столичного акимата лишить группу озер Малый Талдыколь статуса водного объекта
Новости
Дочь Назарбаева презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина
За последние 5 лет около 200 тыс. человек мигрировали из Казахстана в другие страны СНГ
Новости
Средняя урожайность пшеницы в Казахстане может быть почти на четверть меньше, чем в прошлом году – Минсельхоз
Новости
Ускорить взаимопризнание паспортов вакцинации призвал партнеров по ШОС Токаев
Просматриваемые
Новости
Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
Мажилис одобрил в первом чтении поправки, направленные на блокировку соцсетей
Новости
Россия запретила ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Кыргызстана
Новости
В Алматы отключили оплату проезда в общественном транспорте через QR-код
Новости
Россия решила расширить авиасообщение с Казахстаном