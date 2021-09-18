Шестеро сторонников Демпартии привлечены к адмответственности

В субботу несколько активистов Демократической партии Казахстана были задержаны перед началом митинга и привлечены к административной ответственности, сообщили активисты организации в прямых эфирах на странице лидера Демпартии Жанболата Мамая в Facebook и на странице его супруги Инга Иманбай.

Поводом для задержаний полиция и позднее суд назвали участие в митинге 6 июля и участие в акции по сбору денег для оплаты судебных издержек по иску первого зампреда правящей партии “Нур Отан” Бауржана Байбека.

Активистки Демпартии Аружан Дуйсебаева и Гульнар Мирмамбетова оштрафованы на 30 МРП каждая за участие в сборе пожертвований, который прошел 25 августа.

Вышедший сегодня к митингующим Заместитель начальника Департамента полиции г.Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов сообщил, что решением суда за административные правонарушения 6 июля Даурен Достияров и Абзал Достияров были арестованы на 15 суток по пункту 6 статьи 488 Административного кодекса. При этом Абзал Достияров привлекается к ответственности за эту акцию вторично: впервые он был арестован на 6 суток по статье 434 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Другой активист Темиртас Нагиметуллаев также получил 15 суток адмареста.

Сейчас двое задержанных находятся в Карасайском РОВД, один - в Енбекшиказахском и Рысбек Токтасын, который был задержан накануне митинга, находится в Талгарском РОВД.

Несколько активистов Демпартии собираются оставаться возле ИВС Карасайского района, пока им не покажут задержанных соратников.