Соосновательницу Feminita Жанар Секербаеву задержала полиция

В Алматы днем в пятницу, 28 февраля, полиция задержала соосновательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву. Об этом Секербаева успела сообщить по телефону. Ее увезли в Алмалинское районное управление полиции.

По информации ее соратницы Анастасии Рощупкиной, Секербаеву задержали за марш, который прошел 13 мая 2024 года. Тогда активисты Feminita после оглашения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву вышли на акцию, требуя ему пожизненного заключения.

«Жанар сказали, что дело в марше против приговора Бишимбаеву по Арбату. Там тогда оштрафовали Гүлбақыт Отебай и Гүлзаду Сержан, сейчас вручили Жанар», - написала Рощупкина.

По ее словам, повестку Секербаевой не вручили и задержана она была в зале во время тренировки.

Ранее 19 и 21 февраля суд оштрафовал соосновательниц Феминита Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву за руководство незарегистрированным объединением. Каждая из них была оштрафована на 393 тыс. тенге. Также апелляция оставила в силе штраф Гульзаде Сержан.

13 февраля соосновательницы Феминита Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Феминита.

На следующий день мероприятие Феминита вновь попытались сорвать уже другие активисты. Затем стало известно, что на Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву заведены отдельные административные дела по статье о руководстве незарегистрированным объединением.

Феминита добивается официальной регистрации с 2017 года, а в 2019 году судилась с департаментом юстиции Алматы из-за отказа в регистрации.