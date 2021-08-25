Сторонники Демпартии вышли на акцию по сбору средств на оплату судебных расходов по иску Байбека к Мамаю

В среду, 25 августа, группа сторонников незарегистрированной Демократической партии в Алматы устроила акцию по сбору средств на оплату расходов, которые суд постановил взыскать с лидера партии Жанболата Мамая и его супруги Инги Иманбай. Акция показана в прямом эфире на странице Жанболата Мамая в Facebook. Накануне в городском суде была рассмотрена их апелляционная жалоба на решение суда удовлетворить иск экс-акима Алматы Бауыржана Байбека о защите чести, достоинства и деловой репутации, решение суда было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

«16 августа был суд в апелляционной инстанции, который в тот же день за 15 минут вынес решение в пользу Байбека. Вчера судебный исполнитель мне позвонила впервые и сказала, что арестуют счета, и мы обязаны оплатить, – сказала в комментарии Vласти Инга Иманбай. – В общей сложности это около миллиона, там 400 с чем-то тысяч с меня, 400 с чем-то с Жанболата (Мамая – V). Естественно, у нас таких денег нет. Садака – милостыня, раз уж Байбек такой малоимущий, что не может оплатить своего адвоката, мы решили для него собрать милостыню».

В прямом эфире на странице Жанболата Мамая видно, как во время акции, устроенной в районе Саяхата, к сторонникам Демпартии подходит группа мужчин с плакатами со словами «Мамай, исполняй решение суда» и скандирует «Мамай – карабет». Активисты двинулись в сторону центра города, и мужчины последовали за ними. Также собравшихся на акцию демпартийцев сопровождало большое количество людей в гражданском, снимавших происходящее.

Напомним, 15 июня алматинский Ауэзовский районный суд №2 по гражданским делам постановил удовлетворить иск Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязать Мамая и Иманбай в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в силу опровергнуть и удалить материалы, в которых они сообщают о причастности экс-акима Алматы к коррупции. Кроме того, суд постановил взыскать с Мамая и Иманбай по 438 201 тенге в равных долях в качестве возмещения судебных расходов, а также около 75 тыс. тенге за судебную психолого-лингвистическую экспертизу.