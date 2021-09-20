Всего выявлено 1,5 тыс. экономических правонарушений
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5 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабфондов, выявлено в Казахстане с начала года
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил о работе ведомства по противодействию «теневой» экономике, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения», - говорится в сообщении на сайте президента.

Вместе с тем, по данным Элиманова, за последние 4 года уровень «теневой» экономики снизился в стране с 29% до 20%.

Жанат Элиманов также доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено 5 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания; предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде; начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге.

По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

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